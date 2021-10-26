West Ham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

A bola vai rolar valendo vaga entre os oito melhores da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o West Ham recebe o Manchester City, pelas oitavas de final da competição eliminatória. O duelo será disputado no Estádio Olímpico, às 15h45 (de Brasília), em jogo único. Em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.WEST HAMFazendo grande campanha no Campeonato Inglês, o time de David Moyes agora viram a chave e buscam seguir adiante na Copa da Liga Inglesa. O time de Londres nunca venceu o torneio, mas bateu na trave duas vezes. Em 1966 e em 1981 os Hammers foram vice-campeões, perdendo para West Bromwich e Liverpool, respectivamente.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

MANCHESTER CITYSonhando com todos os títulos possíveis nesta temporada, o Manchester City é o grande bicho papão da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas quatro temporadas, o time de Pep Guardiola conquistou a competição em todas as oportunidades e agora sonha com o pentacampeonato consecutivo, o que faria a equipe levar nono troféu do torneio na história e virar o clube com mais títulos.

+ Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003FICHA TÉCNICA

West Ham x Manchester CityCarabao Cup - Copa da Liga InglesaOitavas de final​Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

WEST HAM (Técnico: David Moyes)Aréola; Fredericks, Dawson, Diop e Johnson (Cresswell); Declan Rice, Noble (Soucek), Bowen (Yarmolenko), Lanzini e Masuaku (Fornals); Michail Antonio.

Desfalques: Alex Král (Covid-19); Coufal (dúvida).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Egan-Riley, Stones, Aké e Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho e Palmer; Mahrez, Gabriel Jesus e Grealish.