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West Ham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição eliminatória e quem perder dá adeus ao sonho de ser campeão. Em caso de empate, vaga será decidida nos pênaltis...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 15:03
Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
A bola vai rolar valendo vaga entre os oito melhores da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o West Ham recebe o Manchester City, pelas oitavas de final da competição eliminatória. O duelo será disputado no Estádio Olímpico, às 15h45 (de Brasília), em jogo único. Em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.WEST HAMFazendo grande campanha no Campeonato Inglês, o time de David Moyes agora viram a chave e buscam seguir adiante na Copa da Liga Inglesa. O time de Londres nunca venceu o torneio, mas bateu na trave duas vezes. Em 1966 e em 1981 os Hammers foram vice-campeões, perdendo para West Bromwich e Liverpool, respectivamente.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER CITYSonhando com todos os títulos possíveis nesta temporada, o Manchester City é o grande bicho papão da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas quatro temporadas, o time de Pep Guardiola conquistou a competição em todas as oportunidades e agora sonha com o pentacampeonato consecutivo, o que faria a equipe levar nono troféu do torneio na história e virar o clube com mais títulos.
+ Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003FICHA TÉCNICA
West Ham x Manchester CityCarabao Cup - Copa da Liga InglesaOitavas de final​Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Aréola; Fredericks, Dawson, Diop e Johnson (Cresswell); Declan Rice, Noble (Soucek), Bowen (Yarmolenko), Lanzini e Masuaku (Fornals); Michail Antonio.
Desfalques: Alex Král (Covid-19); Coufal (dúvida).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Egan-Riley, Stones, Aké e Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho e Palmer; Mahrez, Gabriel Jesus e Grealish.
Desfalques: Delap e Ferrán Torres (lesionados); Sterling (dúvida); Mendy (preso).

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