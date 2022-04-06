West Ham x Lyon: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Lyon visita o West Ham pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. O duelo promete ser interessante já que ambas as equipes fizeram boa campanha na fase de grupos. O confronto, no Olímpico de Londres, está marcado para às 16h.NA FASE ANTERIORNas oitavas de final da Liga Europa, o West Ham eliminou o Sevilla, maior campeão da competição com seis títulos, vencendo por 2 a 0 no jogo de volta e revertendo a derrota no primeiro confronto. Enquanto o Lyon derrubou o Porto, com um placar agregado de 2 a 1.
ENTRAR LIGADO!- Os meninos sabem que, se queremos ter sucesso, temos que jogar tão bem quanto jogamos contra o Sevilla aqui para vencer o Lyon e passar. E acho que somos mais do que capazes. Mas se não tivermos cuidado, o empate pode sair de nós, então temos que ter cuidado e manter o foco - disse David Moyes, treinador do West Ham, sobre a expectativa para o confronto.FICHA TÉCNICAWest Ham x Lyon
Data e horário: 07/04/2022, às 16hLocal: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Fredericks, Dawson, Zouma e Cresswell; Soucek, Declan Rice e Benrhama; Bowen, Pablo Fornals e Marcos Antonio.
LYON (Técnico: Peter Bosz)Antony Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba e Emerson; Thiago Mendes, Ndombelé e Lucas Paquetá; Aouar, Faivre e Moussa Dembelé.