  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • West Ham x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

West Ham x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes fazem clássico londrino neste domingo, no início da tarde, brigando por vaga na próxima Champions League. Jogo acontece no Estádio Olímpico, casa dos Hammers...
LanceNet

30 abr 2022 às 16:27

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 16:27

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste domingo, o Arsenal, quarto colocado da competição nacional, visita o West Ham, que briga por vaga na Champions League. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Londres, às 12h30 (de Brasília).
WEST HAMFocado nas semifinais da Europa League, o West Ham tenta virar a chave para a competição nacional. Depois de um bom início, onde chegou a ocupar o G-4, os Hammers caíram de produção e agora estão na sétima colocação. Na última rodada, a equipe de David Moyes perdeu por 1 a 0 para o Chelsea.
ARSENALBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Arsenal não quer dar chances aos rivais se aproximarem do G-4. Com 60 pontos, os Gunners fecham o G-4 e hoje estariam no torneio continental. Na última rodada, o time de Mikel Arteta venceu o Manchester United por 3 a 1.
West Ham x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês35ª Rodada​Data e horário: 01/05/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Darren CannTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Zouma e Cresswell; Coufal, Declan Rice (Noble), Soucek e Masuaku; Yarmolenko, Benrahma e Pablo Fornals.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares (Tomiyasu), Ben White, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli (Smith Rowe); Nketiah.
Crédito: West Ham e Arsenal fazem clássico londrino neste domingo (Foto: BEN STANSALL/AFP)

