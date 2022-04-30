West Ham x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste domingo, o Arsenal, quarto colocado da competição nacional, visita o West Ham, que briga por vaga na Champions League. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Londres, às 12h30 (de Brasília).
WEST HAMFocado nas semifinais da Europa League, o West Ham tenta virar a chave para a competição nacional. Depois de um bom início, onde chegou a ocupar o G-4, os Hammers caíram de produção e agora estão na sétima colocação. Na última rodada, a equipe de David Moyes perdeu por 1 a 0 para o Chelsea.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
ARSENALBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Arsenal não quer dar chances aos rivais se aproximarem do G-4. Com 60 pontos, os Gunners fecham o G-4 e hoje estariam no torneio continental. Na última rodada, o time de Mikel Arteta venceu o Manchester United por 3 a 1.
FICHA TÉCNICA
West Ham x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês35ª RodadaData e horário: 01/05/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Darren CannTransmissão: ESPN e Star+
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Zouma e Cresswell; Coufal, Declan Rice (Noble), Soucek e Masuaku; Yarmolenko, Benrahma e Pablo Fornals.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares (Tomiyasu), Ben White, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli (Smith Rowe); Nketiah.