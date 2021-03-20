West Ham x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

A rodada da Premier League terá um clássico londrino. Neste domingo, às 12h (de Brasília), o West Ham recebe o Arsenal. Ambos precisam vencer. O dono da casa quer se manter no G4, enquanto os Gunners tentam se aproximar dos primeiros colocados.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, falou sobre o que espera do jogo.- Basicamente, temos que manter os padrões que definimos, especialmente quando estamos com a posse de bola. Sabemos que teremos um jogo muito difícil, eles têm estado em grande forma, têm estado muito consistentes, sabem muito bem o que fazer e como magoar os adversários. Conheço David muito bem e tenho a certeza que vai preparar o jogo, por isso é um jogo muito difícil para nós
FICHA TÉCNICAWest Ham x ArsenalData e horário: 21/03/2021, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Londres (Londres, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESWest Ham (Treinador: David Moyes)Fabiánski; Diop, Dawson e Cresswell; Rice, Coufal, Johnson, Lingard e Soucek; Antonio e Bowen.
Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Tierney; Partey, Xhaka, Saka, Odegaard e Rowe; Aubameyang.