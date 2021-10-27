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West Ham vence o Manchester City nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Após empate sem gols no tempo normal, Hammers vencem na disputa de penalidades máximas por 5 a 3 e agora aguarda sorteio para saber o adversário na sequência...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 17:49
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O West Ham está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Hammers receberam o Manchester City e a equipe de David Moyes passou pelos Cityzens nos pênaltis, por 5 a 3. No tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0 no Estádio Olímpico de Londres.
PRESSÃOJogando fora de casa, o Manchester City, como era de se esperar, dominou a partida desde início. O time de Pep Guardiola, porém, não conseguiu converter as oportunidades em gol e as equipes foram para o intervalo no Estádio Olímpico de Londres empatando em 0 a 0.
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MAIS PRESSÃONa etapa final, o cenário se repetiu e o Manchester City seguiu pressionando. O zagueiro Stones teve grande chance de marcar de cabeça após cruzamento de De Bruyne, mas parou em boa defesa de Aréola. O West Ham, por sua vez, apostava em contra-ataques rápidos para tentar supreender.
PÊNALTISNos pênaltis, o West Ham venceu por 5 a 3 e eliminou o Manchester City, que dá adeus ao sonho de conquistar o pentacampeonato consecutivo da competição. Noble, Bowen, Dawson, Creswell e Benrahma marcaram para os donos da casa. Foden perdeu para a única cobrança do time de Guardiola. João Cancelo, Gabriel Jesus e Grealish marcaram.
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SEQUÊNCIA​West Ham e Manchester City voltam a campo no próximo fim de semana, ambos pelo Campeonato Inglês. No domingo, os londrinos visitam o Aston Villa, enquanto os Cityzens, no sábado, recebem o Crystal Palace.

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