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futebol

West Ham vence o Everton e sonha com vaga na Champions League

Com golaço de falta, West Ham conquistou três pontos e ocupa a 5ª colocação da Premier League...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 11:52
Em jogo equilibrado, o West Ham conquistou grande vitória sobre o Everton por 2 a 1 pela Premier League. Cresswell abriu o placar para os Hammers em linda cobrança de falta, Holgate empatou para os Toffees e Bowen garantiu a vitória da equipe mandante, que segue brigando por vaga na Champions League.GOLAÇO DE FALTAO West Ham fez valer a superioridade técnica e buscou o gol desde o início do jogo. Aos 10 minutos, Bowen recebeu passe de fora da área e arriscou o chute, mas Pickford fez uma defesa segura. Aos 31, os Hammers tinham uma grande chance em cobrança de falta e Cresswell bateu com perfeição e anotou um golaço.
> Veja a tabela da Premier League
FINAL EQUILIBRADOApós sofrer o gol, o Everton quase empatou a partida aos 39 minutos com Pickford lançando Richarlison pelo lado esquerdo do campo, mas o brasileiro infiltrou na área e bateu com muito perigo pela linha de fundo. Aos 42, o West Ham respondeu com Antonio sendo enfiado na área, driblando o goleiro adversário, mas finalizando sem ângulo pelo lado de fora da rede.
RESPOSTA IMEDIATANa segunda etapa, o Everton voltou com mais ímpeto ofensivo. No primeiro ataque, Calvert-Lewin recebeu passe na área e carimbou o travessão. Aos sete minutos, Holgate recebeu passe de Richarlison na entrada da área e bateu com desvio na zaga para empatar a partida. O West Ham respondeu com Antonio sendo lançado em profundidade e entrando na área livre de marcação, mas batendo para defesa de Pickford. No rebote, Bowen marcou para os Hammers.
Crédito: WestHamseguenabrigaporvagadeChampionsLeaguenaPremierLeague(BENSTANSALL/AFP

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