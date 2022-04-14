futebol

West Ham vence Lyon na França e vai às semifinais da Europa League

Ingleses batem equipe francesa com facilidade e avançam para a semifinal...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:10

O West Ham conseguiu uma grande vitória contra o Lyon por 3 a 0 pelas quartas da Europa League e avançou para as semifinais. Com gols de Dawson, Rice e Bowen, os Hammers venceram com folga na França. No jogo de ida, em Londres, as equipes empataram em 1 a 1. Os ingleses já haviam eliminado o Sevilla na fase anterior.COMEÇO EQUILIBRADOO Lyon teve uma boa chance logo no início com Toko-Ekambi, que acertou a trave aos seis minutos da etapa inicial. Na marca dos 18', o West Ham teve boa chance com Fornals, que pegou rebote após cruzamento, mas Pollersbeck fez uma defesa tranquila.CONSTRUINDO A VANTAGEMToko Ekambi teve chance de abrir o placar para o Lyon, desviando após cruzamento, mas o goleiro acabou defendendo. Aos 37 minutos, o West Ham abriu a conta: Fornals bateu escanteio no primeiro poste e Dawson desviou para o fundo da rede. Os Hammers ampliaram aos 44' com Declan Rice, que pegou rebote e bateu colocado e rasteiro.
WEST HAM MATA O JOGOO West Ham marcou o terceiro logo aos dois minutos do 2° tempo. Fornals acionou Bowen, que dentro área bateu cruzado para ampliar a vantagem da equipe inglesa. Na marca dos 24', o Lyon levou perigo: Gusto bateu forte de longe e Areola fez grande defesa. Esta foi a última grande chance do jogo, que seguiu sem novas ocasiões de gol.
PRÓXIMO DESAFIO​Os Hammers encaram o Eintracht Frankfurt, que eliminou o Barcelona. As semis acontecem entre o fim de abril e o começo de maio.
