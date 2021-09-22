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West Ham vence com gol de Lanzini e elimina o Manchester United da Copa da Liga Inglesa

Com gol marcado por Lanzini, ex-Fluminense, West Ham classificou-se na Copa da Liga e eliminou o Manchester United...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:49
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O West Ham classificou-se para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira ao eliminar o Manchester United da competição. Com gol marcado pelo argentino Manuel Lanzini, o West Ham venceu os 'Diabos Vermelhos' por 1 a 0 e avançou no torneio.No início da partida, o West Ham conseguiu saiu na frente do placar com um gol marcado já aos nove minutos. O argentino Manuel Lanzini, ex-Fluminense, fez o gol da classificação para a equipe londrina, e ajudou o time a ter a sua vantagem.
Após o West Ham marcar o primeiro gol do jogo, o Manchester United foi ao ataque para pressionar o seu adversário e buscar o empate. Foram treze finalizações para a equipe da casa, que falhou em sua tentativa de deixar o seu gol.
Na segunda etapa, o West Ham chegou ao ataque poucas vezes para buscar mais um gol. Foram apenas duas finalizações para a equipe londrina, que conseguiu se defender contra o time do Manchester United durante todo o tempo.
Assim como no primeiro tempo, o Manchester United buscou o ataque para empatar e conseguir jogar o confronto para a disputa de pênaltis. Com um total de catorze finalizações contra o West Ham, os Diabos Vermelhos falharam e o placar de 1 a 0 seguiu até o fim.

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