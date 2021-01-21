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West Ham se interessa por Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid

Jogador do Cagliari é o alvo prioritário da equipe de Londres após a venda de Sébastien Haller ao Ajax, e italianos podem receber uma proposta em breve pelo atacante...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 14:54

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 14:54

Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial
Simeone pode estar de mudança para o West Ham, da Inglaterra. Não se trata de Diego, o técnico do Atlético de Madrid, mas sim de Giovanni, filho do comandante colchonero. Segundo o jornalista italiano Gianluca di Marzio, os Hammers farão uma proposta ao Cagliari pelo atacante de 25 anos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApós vender o marfinense Sébastien Haller ao Ajax, o clube inglês tem urgência em encontrar um novo goleador, e o hispânico-argentino é o principal alvo da equipe londrina. Outros nomes, porém, também estão em pauta, como Oyarzabal e Willian José, da Real Sociedad, e Salomón Rondón, do Newcastle.
Titular do Cagliari, Gio Simeone tem 16 partidas na atual temporada e marcou cinco gols pelo clube, que está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. Pela seleção argentina, o atacante tem um gol em cinco jogos, e esteve presente na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
Em julho, em entrevista à "ESPN", Giovanni disse que tem o sonho de um dia atuar no Atlético de Madrid, mesmo que seu pai não seja o treinador do clube.

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