West Ham rejeita proposta de Chelsea por Declan Rice

Crédito: Divulgação/West Ham

O West Ham rejeitou uma oferta do Chelsea por Declan Rice, segundo o “The Times”. Os Blues tentaram realizar a negociação por trocas e tinha o objetivo de mandar Ross Barkley a Batshuayi para os Hammers. No entanto, o clube dirigido por David Moyes só deve vender o volante por 80 milhões de libras (R$ 564 milhões).

Os nomes de Barkley e Batshuayi surgiram pelo fato de Moyes já ter treinado o meio-campista no Everton e pelo atacante belga ter sido alvo de interesse do West Ham na última temporada. No entanto, ambos tiveram performances ruins no Chelsea e não são mais alvos do clube londrino.