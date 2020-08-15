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futebol

West Ham rejeita proposta de Chelsea por Declan Rice

Blues oferecem Ross Barkley e Batshuayi, mas clube dirigido por David Moyes não tem interesse nos atletas e querem maisde R$ 500 milhões por jovem promessa inglesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:04

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:04

Crédito: Divulgação/West Ham
O West Ham rejeitou uma oferta do Chelsea por Declan Rice, segundo o “The Times”. Os Blues tentaram realizar a negociação por trocas e tinha o objetivo de mandar Ross Barkley a Batshuayi para os Hammers. No entanto, o clube dirigido por David Moyes só deve vender o volante por 80 milhões de libras (R$ 564 milhões).
Os nomes de Barkley e Batshuayi surgiram pelo fato de Moyes já ter treinado o meio-campista no Everton e pelo atacante belga ter sido alvo de interesse do West Ham na última temporada. No entanto, ambos tiveram performances ruins no Chelsea e não são mais alvos do clube londrino.
Já Rice é uma jovem promessa do futebol inglês e Lampard vê o versátil jogador como uma solução perfeita para fazer parte do elenco. O Chelsea pensa em converter o atleta em um zagueiro, devido a necessidade do clube, mas o atleta já fez a função em algumas ocasiões na última temporada.

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