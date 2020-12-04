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futebol

West Ham quer manter boa fase diante do Manchester United

Clube de Londres ocupa a 5ª posição no Campeonato Inglês, enquanto os Diabos Vermelhos tiveram um início ruim e estão focados no jogo contra o Leipzig pela Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:47

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:47

Crédito: AFP
Após perder para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o Manchester United viaja para encarar o West Ham pelo Campeonato Inglês nesta sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O time está com atenção dividida, por conta da competição europeia em que irá fazer a última e decisiva partida pela fase de grupos na próxima semana.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O time de Solskjaer quer manter o bom desempenho recente na Premier League após um início ruim para se posicionar na briga pelo título com os principais candidatos.
- Com a curta pré-temporada, chegar mais perto do topo seria uma grande conquista neste momento. É uma longa temporada e esperamos manter a nossa boa forma recente (na Premier League). Não teremos nossos torcedores, mas tentaremos fazer com que os fãs deles fiquem quietos.
Por outro lado, os Hammers querem manter a boa fase, uma vez que ocupam a 5ª colocação na tabela, e David Moyes seguir provando que o time é capaz de grandes feitos.
- Acho que nosso bom início quando a mídia e muitos outros pensavam que não conseguiríamos, diz muito. Isso mostra que temos um grupo de jogadores que querem impressionar, melhorar. Eu quero resgatar os valores do clube que é ser um dos maiores do país, mas temos muito trabalho até lá.
Apesar da diferença de posição na tabela, os dois times estão separados por apenas um ponto e, com isso, o duelo vale briga direta na classificação. Enquanto os Diabos Vermelhos têm compromisso importante na próxima terça-feira, o West Ham encaram este confronto como um dos mais decisivos da temporada.

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