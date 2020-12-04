West Ham quer manter boa fase diante do Manchester United

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Após perder para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o Manchester United viaja para encarar o West Ham pelo Campeonato Inglês nesta sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O time está com atenção dividida, por conta da competição europeia em que irá fazer a última e decisiva partida pela fase de grupos na próxima semana.

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O time de Solskjaer quer manter o bom desempenho recente na Premier League após um início ruim para se posicionar na briga pelo título com os principais candidatos.

- Com a curta pré-temporada, chegar mais perto do topo seria uma grande conquista neste momento. É uma longa temporada e esperamos manter a nossa boa forma recente (na Premier League). Não teremos nossos torcedores, mas tentaremos fazer com que os fãs deles fiquem quietos.

Por outro lado, os Hammers querem manter a boa fase, uma vez que ocupam a 5ª colocação na tabela, e David Moyes seguir provando que o time é capaz de grandes feitos.

- Acho que nosso bom início quando a mídia e muitos outros pensavam que não conseguiríamos, diz muito. Isso mostra que temos um grupo de jogadores que querem impressionar, melhorar. Eu quero resgatar os valores do clube que é ser um dos maiores do país, mas temos muito trabalho até lá.