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futebol

West Ham pode tentar a contratação de Giroud, do Chelsea, em janeiro

Atacante de 34 anos tem vínculo com o Chelsea até o final da temporada, em junho, e poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do primeira dia de 2021...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 15:12
Crédito: AFP
Perto do final do contrato com o Chelsea, que se encerra em junho, o atacante Olivier Giroud pode deixar os Blues em breve. De acordo com a imprensa britânica, o francês é alvo do West Ham e o clube londrino deverá apresentar uma proposta em janeiro.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "The Mirror", a falta de espaço do jogador no Chelsea, que disputa posição com Timo Werner e Tammy Abraham, é a principal causa que faz o atleta pensar em deixar o Stamford Bridge. A proximidade da Eurocopa, que será realizada em 2021, faz o atacante temer perder espaço na seleção.
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Ainda segundo a mídia local, o West Ham poderia vender o ucraniano Andriy Yarmolenko para abrir espaço para a chegada de Giroud.

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