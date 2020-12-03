West Ham planeja renovar contrato do técnico David Moyes

Crédito: IAN KINGTON / AFP

O West Ham está preparado para fazer uma oferta de renovação contratual ao técnico David Moyes, segundo a “Sky Sports”. O vínculo atual do comandante se encerra ao final desta temporada, mas o clube planeja estar acertado antes do término da campanha para que um novo planejamento possa acontecer com antecedência.

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A equipe londrina também está aprendendo com os erros, uma vez que demitiu o mesmo treinador em 2018, após Moyes salvar os Hammers do rebaixamento. No final de 2019, o veterano de 57 anos foi novamente contratado após a saída de Slaven Bilic. O West Ham faz uma boa temporada e ocupa o 5º lugar no Campeonato Inglês.