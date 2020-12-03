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futebol

West Ham planeja renovar contrato do técnico David Moyes

Comandante está no cargo desde dezembro de 2019, mas termina seu contrato ao final desta temporada. Clube quer renovar para fazer planejamento com antecedência...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 11:48
Crédito: IAN KINGTON / AFP
O West Ham está preparado para fazer uma oferta de renovação contratual ao técnico David Moyes, segundo a “Sky Sports”. O vínculo atual do comandante se encerra ao final desta temporada, mas o clube planeja estar acertado antes do término da campanha para que um novo planejamento possa acontecer com antecedência.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
A equipe londrina também está aprendendo com os erros, uma vez que demitiu o mesmo treinador em 2018, após Moyes salvar os Hammers do rebaixamento. No final de 2019, o veterano de 57 anos foi novamente contratado após a saída de Slaven Bilic. O West Ham faz uma boa temporada e ocupa o 5º lugar no Campeonato Inglês.
Após diversas trocar recentes na comissão técnica, o time da capital inglesa planeja ter mais consistência. Nos últimos anos, o clube lutou em diversas ocasiões contra o rebaixamento apesar dos altos investimentos realizados no elenco.

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