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futebol

West Ham planeja dobrar salário de Declan Rice e estender contrato

Clube londrino busca afastar interesse de gigantes europeus, principalmente do Chelsea...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 10:35

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 10:35

Crédito: Divulgação/West Ham
O West Ham está preparando uma grande oferta salarial para Declan Rice com o objetivo de espantar interessados no jovem meio-campista. Segundo o “Daily Star”, está se propondo a pagar 120 mil libras (R$ 877 mil) semanais pelo camisa 41, o dobro do que o atleta recebe atualmente no clube.
Além do aumento no salário, os Hammers planejam estender o contrato de Rice por mais um ano, sendo que o atual vínculo vai até 2024. Os donos do clube estão dispostos a fazer esforço pela permanência do atleta frente às especulações de grandes equipes, principalmente do Chelsea.
Os Blues contam com Kanté, Jorginho e Kovacic para a posição que ocupa Rice, sendo que os dois primeiros já foram cotados para deixar o time de Frank Lampard. Além disso, o camisa 41 jogou um período nas categorias de base do Chelsea, mas está no West Ham desde os 14 anos e foi promovido ao time principal em 2017.

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