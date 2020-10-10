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futebol

West Ham pensa em dobrar salário de Declan Rice como recompensa

David Moyes quer valorizar serviço de jovem meio-campista e despistar ameaça de grandes clubes europeus interessados pelo jogador de 21 anos. Contrato atual é até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 10:46

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:46

Crédito: Divulgação/West Ham
O West Ham está disposto a dobrar o salário de Declan Rice em um novo acordo após lutar para manter o jovem meio-campista na última janela de transferências. Apesar de ter contrato até 2024, o técnico David Moyes quer recompensar o atleta por seu compromisso com os Hammers. O jogador deve passar a ganhar 120 mil libras (R$ 864 mil) por semana, segundo o “The Sun”.
Além do novo salário, o West Ham espera ampliar a estadia de Rice na equipe, apesar de diversos grandes clubes europeus terem o interesse na contratação do volante. O Chelsea é o principal ameaça ao rival londrino pelo atleta, pois o inglês é uma das prioridades para o técnico Frank Lampard.
O camisa 41 foi eleito o melhor atleta jovem da última temporada e recebe convocações para a seleção inglesa comandada por Gareth Southgate. Aos 21 anos, a promessa participou de todos os quatro jogos como titular do West Ham no início desta temporada.

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