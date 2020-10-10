West Ham pensa em dobrar salário de Declan Rice como recompensa

Crédito: Divulgação/West Ham

O West Ham está disposto a dobrar o salário de Declan Rice em um novo acordo após lutar para manter o jovem meio-campista na última janela de transferências. Apesar de ter contrato até 2024, o técnico David Moyes quer recompensar o atleta por seu compromisso com os Hammers. O jogador deve passar a ganhar 120 mil libras (R$ 864 mil) por semana, segundo o “The Sun”.

Além do novo salário, o West Ham espera ampliar a estadia de Rice na equipe, apesar de diversos grandes clubes europeus terem o interesse na contratação do volante. O Chelsea é o principal ameaça ao rival londrino pelo atleta, pois o inglês é uma das prioridades para o técnico Frank Lampard.