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futebol

West Ham não negocia Rice com Chelsea, mas busca lateral dos Blues

Clube londrino quer a contratação de Emerson Palmieri para melhorar o setor defensivo do time dirigido por David Moyes. Negociação pode ser difícil por conta de Declan Rice...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 10:30
Crédito: Divulgação/Twitter
Após começar com derrota no Campeonato Inglês, o West Ham irá bloquear todas as tentativas do Chelsea em seduzir Declan Rice e pode tentar a contratação do lateral esquerdo Emerson Palmieri, dos Blues, de acordo com o “The Athletic”. A equipe londrina quer reforçar o plantel do técnico David Moyes para a temporada.
Apesar do defensor do time de Lampard ser uma possibilidade, diante da dificuldade em vender Rice para o rival de Londres, o clube também estuda outras alternativas, como Kolasinac, do Arsenal, e Matviyenko, do Shakhtar Donetsk. Os Hammers fizeram dinheiro com a venda de Diangana para o West Bromwich.O West Ham, que brigou para não cair na última temporada, começou a Premier League sendo derrotado em casa para o Newcastle por 2 a 0 e a expectativa é de que uma nova luta para não ser rebaixado aconteça novamente. Caso seja relegado, dificilmente o time irá conseguir segurar Declan Rice diante da ofensiva do Chelsea.

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