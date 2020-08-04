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West Ham está em negociações avançadas por atacante do Barça

Martin Braithwaite está próximo de ir para o futebol inglês após ter chegado em fevereiro e ter sido pouco aproveitado na equipe blaugrana por conta da paralisação do futebol...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:50

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 08:50
Crédito: Miguel Ruiz / FC Barcelona
O Barcelona está em negociações avançados com o West Ham para vender o atacante Martin Braithwaite por cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões), de acordo com o “Mundo Deportivo”. O dinamarquês chegou na equipe blaugrana em fevereiro por 18 milhões de euros (R$ 112 milhões, na cotação atual), mas não deve ser aproveitado no elenco da próxima temporada.O ex-jogador do Leganés chegou na Catalunha em um momento que a equipe estava sofrendo com lesões graves, como a de Suárez e Dembélé em que a expectativa era de que ambos perdessem a temporada. Por conta da paralisação do futebol, o uruguaio se recuperou, assim como outras peças, e o atleta de 29 anos foi perdendo o pouco espaço que tinha.
Braithwaite não pode participar da Liga dos Campeões por não ter sido contratado a tempo de ser inscrito no torneio e fez somente 11 jogos com a camisa blaugrana. Com um total de apenas 403 minutos e um gol marcado, o sonho do dinamarquês chega ao fim e o caminho para a Premier League está próximo.

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