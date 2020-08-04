West Ham está em negociações avançadas por atacante do Barça

O Barcelona está em negociações avançados com o West Ham para vender o atacante Martin Braithwaite por cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões), de acordo com o “Mundo Deportivo”. O dinamarquês chegou na equipe blaugrana em fevereiro por 18 milhões de euros (R$ 112 milhões, na cotação atual), mas não deve ser aproveitado no elenco da próxima temporada.O ex-jogador do Leganés chegou na Catalunha em um momento que a equipe estava sofrendo com lesões graves, como a de Suárez e Dembélé em que a expectativa era de que ambos perdessem a temporada. Por conta da paralisação do futebol, o uruguaio se recuperou, assim como outras peças, e o atleta de 29 anos foi perdendo o pouco espaço que tinha.