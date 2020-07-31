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futebol

West Ham é o favorito para contratar John Stones, do Manchester City

David Moyes treinou o jogador no Everton e está
ansioso para tê-lo novamente em seu elenco...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:00
Crédito: AFP
O West Ham deve ter um reforço na zaga para a próxima temporada. De acordo com o "The Sun", o clube treinado por David Moyes negocia com o Manchester City por John Stones.
Após uma temporada fraca no time treinado por Guardiola, o zagueiro inglês deve deixar o clube por uma quantia de 20 milhões de libras (cerca de R$ 136 milhões).
Além disso, a mídia inglesa indica que o Manchester City chegou a um acordo por Nathan Aké, do Bournemouth, o que diminuiria ainda mais o espaço de Stones na equipe.
A contratação de John Stones é um pedido pessoal de David Moyes, treinador do West Ham. O comandante já havia trabalhado com o zagueiro inglês durante o tempo em que esteve no Everton e está ansioso para voltar a tê-lo em sua equipe.

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