West Ham é o favorito para contratar John Stones, do Manchester City

O West Ham deve ter um reforço na zaga para a próxima temporada. De acordo com o "The Sun", o clube treinado por David Moyes negocia com o Manchester City por John Stones.
Após uma temporada fraca no time treinado por Guardiola, o zagueiro inglês deve deixar o clube por uma quantia de 20 milhões de libras (cerca de R$ 136 milhões).
Além disso, a mídia inglesa indica que o Manchester City chegou a um acordo por Nathan Aké, do Bournemouth, o que diminuiria ainda mais o espaço de Stones na equipe.
A contratação de John Stones é um pedido pessoal de David Moyes, treinador do West Ham. O comandante já havia trabalhado com o zagueiro inglês durante o tempo em que esteve no Everton e está ansioso para voltar a tê-lo em sua equipe.