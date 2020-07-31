West Ham é o favorito para contratar John Stones, do Manchester City

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O West Ham deve ter um reforço na zaga para a próxima temporada. De acordo com o "The Sun", o clube treinado por David Moyes negocia com o Manchester City por John Stones.

Após uma temporada fraca no time treinado por Guardiola, o zagueiro inglês deve deixar o clube por uma quantia de 20 milhões de libras (cerca de R$ 136 milhões).

Além disso, a mídia inglesa indica que o Manchester City chegou a um acordo por Nathan Aké, do Bournemouth, o que diminuiria ainda mais o espaço de Stones na equipe.