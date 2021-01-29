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West Ham, da Inglaterra, contrata Benrahma em definitivo

Argelino foi emprestado pelo Brentford em outubro do ano passado...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 14:35
Crédito: Divulgação/West Ham
Nesta sexta-feira, 29, o West Ham, da Inglaterra, confirmou a contratação em definitivo do meia-atacante Said Benrahma, que estava emprestado pelo Brentford. O argelino, de 25 anos, assinou um contrato de cinco anos e meio com o clube de Londres.Confira a tabela da Premier LeagueFormado no Nice, da França, Benrahma passou duas temporadas com o Brentford, onde marcou 30 gols. O jogador já fez 15 jogos pelo West Ham.
Este não foi o único reforço do West Ham, quinto colocado na Premier League, para o fim da temporada. Na última-quinta, os londrinos confirmaram o empréstimo de Jesse Lingard, do Manchester United.

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