West Ham, da Inglaterra, contrata Benrahma em definitivo

Nesta sexta-feira, 29, o West Ham, da Inglaterra, confirmou a contratação em definitivo do meia-atacante Said Benrahma, que estava emprestado pelo Brentford. O argelino, de 25 anos, assinou um contrato de cinco anos e meio com o clube de Londres.Confira a tabela da Premier LeagueFormado no Nice, da França, Benrahma passou duas temporadas com o Brentford, onde marcou 30 gols. O jogador já fez 15 jogos pelo West Ham.