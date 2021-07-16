West Ham comunica saída de Felipe Anderson para a Lazio

Crédito: Divulgação

O West Ham comunicou oficialmente a saída de Felipe Anderson para a Lazio nesta sexta-feira. O brasileiro chegou em Roma no início desta semana e já iniciou os trabalhos visando a preparação para o início da temporada sob comando de Maurizio Sarri.- Obrigado por tudo, o West Ham sempre estará no meu coração. Foi uma honra vestir esta camisa. Desejo tudo de melhor - disse o meia em suas redes sociais.

> Veja a tabela da Premier League

Também nesta sexta-feira, o zagueiro brasileiro Luiz Felipe afirmou estar feliz com o retorno de Felipe Anderson. Em coletiva, o defensor lembrou que foi bem recebido quando chegou ao clube em 2016 e que se sentiu parte de uma família.