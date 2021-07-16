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futebol

West Ham comunica saída de Felipe Anderson para a Lazio

Meio-campista brasileiro já está treinando com clube italiano visando o início da temporada sob comando do técnico Maurizio Sarri...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 12:09
Crédito: Divulgação
O West Ham comunicou oficialmente a saída de Felipe Anderson para a Lazio nesta sexta-feira. O brasileiro chegou em Roma no início desta semana e já iniciou os trabalhos visando a preparação para o início da temporada sob comando de Maurizio Sarri.- Obrigado por tudo, o West Ham sempre estará no meu coração. Foi uma honra vestir esta camisa. Desejo tudo de melhor - disse o meia em suas redes sociais.
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Também nesta sexta-feira, o zagueiro brasileiro Luiz Felipe afirmou estar feliz com o retorno de Felipe Anderson. Em coletiva, o defensor lembrou que foi bem recebido quando chegou ao clube em 2016 e que se sentiu parte de uma família.
Nesta temporada, a Lazio passa por algumas reformulações, principalmente no staff técnico. Após a saída de Simone Inzaghi para a Inter de Milão, o clube contratou o experiente Sarri e espera lutar por uma vaga para a próxima Champions League via Campeonato Italiano.

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