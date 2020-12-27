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futebol

West Ham busca empate com o Brighton no Campeonato Inglês

Donos da casa ficaram duas vez atrás no placar, mas conseguiram buscar a igualdade...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 13:08
Crédito: West Ham e Brighton ficam no empate - Divulgação - West Ham
Em duelo muito disputado, West Ham e Brighton empataram em 2 a 2, neste domingo, pelo Campeonato Inglês, no London Stadium, em Londres. Ben Johnson e Tomas Soucek marcaram os gols dos donos da casa. Neal Maupay e Lewis Dunk fizeram para o Brighton.
Com o resultado, permanece em décimo lugar na tabela, com 22 pontos conquistados. Em situação mais complicada, o Brighton ocupa a 16º posição, com apenas 13 pontos.
As equipes voltam aos gramados na próxima terça-feira pela Premier League. Às 15h, o Brigthon encara o Arsenal, em casa. No mesmo horário, o West Ham visita o Southampton.
> Confira a tabela do Campeonato Inglês
O JOGO As equipes entraram em campo sonolentas e pouco criaram na primeira etapa. Em situação complicada na tabela, o Brighton ensaiava uma pressão, principalmente com bolas alçadas na área, mas não levava muito sucesso.
Por sua vez, o West Ham conseguia criar jogadas interessantes nos contra-ataques, mas pecava no último passe e não conseguia boas finalizações. Caminhando para o fim da primeira etapa, aos 44 minutos, Neal Maupay tentou uma passe, a bola rebateu na zaga e voltou para o atacante. Maupay chutou de pé direito e abriu o placar.
Na volta para segunda etapa, as equipes mantiveram a intensidade baixa da partida e criaram poucas chances. Apenas aos 20 minutos, na primeira chegada com perigo, o West Ham empatou. Ben Johnson aproveitou uma confusão após uma bola alçada na área, e mandou para o fundo do gol.
O jogo mudou e as equipes começaram a buscar mais o ataque. Aos 25, Lewis Dunk aproveitou a bola cruzado do escanteio e, de pé direito, mandou para o fundo do gol, recolocando o Brighton na frente.
O West Ham precisava furar a defesa do Brighton, mas não conseguia criar jogadas e abusava das bolas alçadas na área. Apesar da pouca criatividade, a pressão deu resultado. Aos 35, em cobrança de escanteio, Tomas Soucek cabeceou forte para empatar novamente a partida. O West Ham ainda buscou a virada, mas a bola não entrou e o empate permaneceu até o fim da partida.

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