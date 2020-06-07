West Ham busca a contratação de Batshuayi, do Chelsea

Michy Batshuayi deve ser negociado pelo Chelsea. Com um baixo desempenho nos Blues e uma provável chegada de Timo Werner, o "Sunday Express" informa que o West Ham é o clube favorito para contratar o belga.

O Chelsea pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões). O atacante chegou ao clube londrino em 2016 e tem contrato até 2021, mas não conseguiu ter boas atuações.

O Crystal Palace também desesja contar com o jogador, mas não está disposto a investir uma quantia tão alta. O Newcastle também vigia a situação do atacante. E MAIS:Goleiro brasileiro alcança marca de 15 jogos sem sofrer gols na BulgáriaLuka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na EspanhaInter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idadeJunior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por LautaroCavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de Madrid E MAIS: