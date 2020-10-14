Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

West Ham avança em negociação pela contratação de Benrahma

Após operação quase entrar em colapso, West Ham e Brentford estão tratando dos pontos críticos do negócio. Atacante argelino foi destaque na última temporada com 17 gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 09:08

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 09:08

Crédito: AFP
O West Ham segue avançando as negociações para a contratação de Said Benrahma, atacante do Brentford, segundo o “Evening Standard”. Após a operação ter ficado perto de um colapso nos últimos dias, os clubes estão acertando os pontos críticos para que o argelino realize o sonho de jogar na Premier League.
As informações indicam que a transferência gire em torno dos 25 milhões de libras (R$ 181 milhões) fixos, além de outros cinco milhões de libras (R$ 36 milhões) em bônus. O atacante foi peça chave na campanha do Brentford na última temporada em que a equipe ficou próxima de uma promoção para a primeira divisão e Benrahma anotou 17 gols e deu 10 assistências.
O mercado interno da Inglaterra se encerra nesta sexta-feira e o técnico do West Ham, David Moyes, pede a contratação de um nome para o setor ofensivo após ter perdido Felipe Anderson por empréstimo, Wilshere, que rescindiu seu contrato, e duas peças do ataque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados