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futebol

West Ham anuncia contratação de Benrahma, ex-Brentford

Atacante argelino foi um dos destaques do Brentford na Championship e valor da negociação pode chegar a 220 milhões de reais...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 16:30
Crédito: Divulgação/West Ham
Novela com final feliz para o West Ham. Após idas e vindas, o clube anunciou a contratação do atacante Saïd Benrahma nesta sexta-feira, último dia da janela de transferências interna na Inglaterra. O argelino, de 25 anos, foi o principal destaque do Brentford na Championship e chega, a princípio, por empréstimo de uma temporada. No entanto, já há um acordo pela transferência definitiva ao fim da temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o valor total da negociação pode chegar ao montante de £30 milhões (218 milhões de reais). Autor de 27 gols e 30 assistências com a camisa do Brentford nas últimas duas temporadas, Benrahma chamou a atenção dos clubes da Premier League pela velocidade e habilidade. Pela primeira vez atuando em um time da primeira divisão inglesa, o atacante não escondeu a felicidade e se mostrou empolgado em vestir a camisa 9 do West Ham.
- Estou muito, muito feliz por fazer parte desta equipe. O West Ham é um clube histórico, que está na Premier League há muito tempo. Já teve e ainda tem grandes jogadores. É um clube enorme na Inglaterra.

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