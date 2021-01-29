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West Ham anuncia a contratação de Jesse Lingard por empréstimo

Jogador será emprestado até o fim da temporada...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 20:08
Crédito: Paul Ellis / AFP
Na noite desta sexta-feira, 29, o West Ham anunciou a contratação de Jesse Lingard, do Manchester United. O jogador de 28 anos assina por empréstimo até o fim da temporada.O West Ham está em quinto! Confira a tabela completa da Premier LeagueNa quinta-feira, a Sky Sports, que anunciou a contratação, não revelou valores e não garante opção de compra no fim da temporada. O inglês tem contrato com os Red Devils até junho de 2022.
Revelado pelo Manchester United, Lingard está no clube desde 2011. Em 210 partidas pela equipe, marcou 33 gols. No entanto, na atual temporada, atuou em apenas três partidas e não marcou gols.

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