West Ham anuncia a contratação de Jesse Lingard por empréstimo

Na noite desta sexta-feira, 29, o West Ham anunciou a contratação de Jesse Lingard, do Manchester United. O jogador de 28 anos assina por empréstimo até o fim da temporada.O West Ham está em quinto! Confira a tabela completa da Premier LeagueNa quinta-feira, a Sky Sports, que anunciou a contratação, não revelou valores e não garante opção de compra no fim da temporada. O inglês tem contrato com os Red Devils até junho de 2022.