West Ham anuncia a contratação de Jesse Lingard por empréstimo

Na noite desta sexta-feira, 29, o West Ham anunciou a contratação de Jesse Lingard, do Manchester United. O jogador de 28 anos assina por empréstimo até o fim da temporada.O West Ham está em quinto! Confira a tabela completa da Premier LeagueNa quinta-feira, a Sky Sports, que anunciou a contratação, não revelou valores e não garante opção de compra no fim da temporada. O inglês tem contrato com os Red Devils até junho de 2022.
Revelado pelo Manchester United, Lingard está no clube desde 2011. Em 210 partidas pela equipe, marcou 33 gols. No entanto, na atual temporada, atuou em apenas três partidas e não marcou gols.