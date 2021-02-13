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West Bromwich x Manchester United: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Com a vitória do Leicester sobre o Liverpool, os Red Devils entram pressionados pela vitória para retomar a segunda colocação da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 16:05

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 16:05

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Neste domingo, 14, o West Bromwich enfrenta o Manchester United às 11h, em The Hawthorns, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Com a vitória do Leicester sobre o Liverpool, só a vitória coloca os Red Devills na segunda posição novamente. Vice lanterna, o time da região de West Midlands está a 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona. + Confira a tabela da Premier LeagueTEMPO PARA TREINARA última partida do Manchester United na Premier League ocorreu no último sábado (06), no empate por 3 a 3 diante do Everton. O técnico Ole Gunnar Solskjaer não escondeu a felicidade de ter mais de uma semana para se preparar para o confronto.
- Tivemos uma rara oportunidade de fazer um pouco de treinamento e, na verdade, alguma recuperação. Você tem quarta, quinta, sexta, sábado e não um jogo até domingo. Isso tem sido uma raridade para nós.DRAMAA situação do West Bromwich na Premier League é muito delicada. Em 23 jogos foram apenas duas vitórias, seis empates e 15 derrotas. O time de West Midlands tem a pior defesa (54 gols sofridos) e o pior saldo (-36) do Campeonato Inglês.FICHA TÉCNICAWest Bromwich x Manchester United
Data e horário: 14/02/2021Local: The HawthornsOnde assistir: ESPN BrasilÁrbitro: Craig PawsonAssistentes: Harry Lennard e Richard WestQuarto árbitro: Jarred GillettVAR: Jonathan MossPROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WEST BROMWICH (Técnico: Sam Allardyce)Johnstones; Peltier, Ajayi, Bartley e Townsend; Maitland-Niles, Yokuslu, Matt Phillips, Matheus Pereira e Snodgrass; Diagne.
Desfalques: Field, Leko e Zohore (fora).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)​De Gea; Luke Shaw, Maguire, Lindelof e Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Rashford, Bruno Fernades e Greenwood; Cavani.
Desfalques: Phil Jones, Pogba e Sergio Romero (fora).

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