West Bromwich x Manchester United: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Neste domingo, 14, o West Bromwich enfrenta o Manchester United às 11h, em The Hawthorns, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Com a vitória do Leicester sobre o Liverpool, só a vitória coloca os Red Devills na segunda posição novamente. Vice lanterna, o time da região de West Midlands está a 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona. + Confira a tabela da Premier LeagueTEMPO PARA TREINARA última partida do Manchester United na Premier League ocorreu no último sábado (06), no empate por 3 a 3 diante do Everton. O técnico Ole Gunnar Solskjaer não escondeu a felicidade de ter mais de uma semana para se preparar para o confronto.