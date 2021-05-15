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futebol

West Bromwich x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Com um jogo a menos e sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano, Reds precisam vencer para praticamente se garantirem na competição...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 13:21
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Buscando uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano, o Liverpool recebe o já rebaixado West Bromwich, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). Os Reds só dependem de si para conquistar a classificação, uma vez que City e Chelsea disputam a final da competição europeia e estão no G4.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, falou sobre a chance de classificação para a Liga dos Campeões.- Uma temporada é definida por todos os jogos. Mas estes três jogos podem nos dar um resultado extremamente positivo, sabemos disso. A maioria das equipes do mundo luta o ano inteiro para estar em uma posição que três rodadas antes do final eles têm nas próprias mãos a chance de ir à Liga dos Campeões. Nós somos um deles. Por mais que a temporada tenha sido cheia de desafios e problemas diferentes, estamos nessa situação e isso é bom.
FICHA TÉCNICAWest Bromwich x LiverpoolData e horário: 16/05/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: The Hawthorns (West Bromwich, ING)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESWest BromwichJohnstone; Ajayi, Bartley, O'Shea; Furlong, Yokuslu, Maitland-Niles, Gallagher, Townsend; Pereira; Diagne
LiverpoolAlisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Fabinho, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mané

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