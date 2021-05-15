West Bromwich x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Buscando uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano, o Liverpool recebe o já rebaixado West Bromwich, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). Os Reds só dependem de si para conquistar a classificação, uma vez que City e Chelsea disputam a final da competição europeia e estão no G4.

Antes da partida, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, falou sobre a chance de classificação para a Liga dos Campeões.- Uma temporada é definida por todos os jogos. Mas estes três jogos podem nos dar um resultado extremamente positivo, sabemos disso. A maioria das equipes do mundo luta o ano inteiro para estar em uma posição que três rodadas antes do final eles têm nas próprias mãos a chance de ir à Liga dos Campeões. Nós somos um deles. Por mais que a temporada tenha sido cheia de desafios e problemas diferentes, estamos nessa situação e isso é bom.