West Brom x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: AFP/LINDSEY PARNABY

O Manchester City, que briga pelo topo da tabela do Campeonato Inglês, enfrenta o West Brom no The Hawthorns nesta terça-feira, às 17:15h (de Brasília). A equipe treinada por Pep Guardiola, com um jogo a menos, busca a vitória para assumir a liderança, enquanto os donos da casa tentam fugir da zona de rebaixamento.

O City vai conseguir chegar ao topo da tabela? Veja a classificação do InglêsEm uma grande sequência de vitórias, o Manchester City chega em alta para enfrentar o West Brom. Com apenas dois pontos de diferença por a liderança, ocupada pelo Manchester United, os Citzens ainda tem um jogo a menos, podendo assumir a ponta se as vitórias continuarem.

- O líder da Premier League é o Manchester United. Temos os mesmos jogos, veremos então, mas por enquanto não somos os primeiros e a diferença entre os seis primeiros é tão pequena. Não vejo a tabela como não a assistia muito quando estávamos em 12º e nove pontos atrás dos líderes - disse Pep Guardiola.

O West Brom, por sua vez, tenta seguir na elite do futebol inglês. Na 19ª colocação do campeonato, a equipe foi atrás do treinador Sam Allardyce, o 'incaível' para manter o time no Campeonato Inglês. O adversário da vez será complicado para uma equipe que chega de uma sequência de placares negativos.

- Sam Allardyce é um gênio para pegar times quando todos acreditam que acabou. Acontece uma, duas, três vezes que você não pode dizer que é sorte - ele já fez isso tantas vezes. O treinamento de hoje foi muito bom. Estamos otimistas para viajar para West Bromwich amanhã - disse Guardiola.FICHA TÉCNICAWest Brom x Manchester City

Data e horário: 26/01/2021, às 17:15 (de Brasília)Local: The Hawthorns, em West Bromwich (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Adam Nunn e Sian Massey-EllisOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESWest Brom (Treinador: Sam Allardyce)​Sam Johnstone; O'Shea, Ajayi, Bartley e Gibbs; Gallagher, Livermore, Sawyers, Grosicki e Matheus Pereira; Callum Robinson.

Desfalques: Diangana, Grant, Phillips e Townsend (lesionados).

Manchester City (Treinador: Pep Guardiola)​Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri, Foden e Gundogan; Bernardo Silva, Sterling e Gabriel Jesus.