Wesley quer elenco do CRB focado nas próximas partidas do clube e

Titular do CRB e em bom momento no clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras quer uma ótima sequência da equipe na temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar esse objetivo.- Nosso elenco tem totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021 - afirmou o jogador.