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Wesley quer elenco do CRB focado nas próximas partidas do clube e

Meio campista sabe da importância que os resultados tem para a temporada...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:52
Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB e em bom momento no clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras quer uma ótima sequência da equipe na temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar esse objetivo.- Nosso elenco tem totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021 - afirmou o jogador.
De acordo com Wesley, o elenco sabe da responsabilidade que terá nas próximas partidas sobre como será o futuro do clube em 2021.- Teremos uma responsabilidade grande nas próximas partidas e estamos cientes disso. Serão muitas decisões. Temos que estar preparados.

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