Wesley quer buscar bons resultados com o CRB e acredita em evolução da equipe ao longo da temporada

Titular do CRB e em alta com a camisa do clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o ótimo momento que vive na equipe alagoana. Feliz com a fase positiva, o jogador, que também atuou no Avaí e América-MG, a meta é crescer ainda mais com o grupo com muito foco.- Estou trabalhando muito para que esse segundo semestre seja de grandes resultados para mim e para o clube. Tenho me dedicado ao máximo para manter um nível alto de atuação até o fim da temporada - afirmou o jogador.