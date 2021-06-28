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futebol

Wesley quer buscar bons resultados com o CRB e acredita em evolução da equipe ao longo da temporada

Experiente volante sabe que 2021 pode ser um grande ano para o clube alagoano...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 15:30
Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB e em alta com a camisa do clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o ótimo momento que vive na equipe alagoana. Feliz com a fase positiva, o jogador, que também atuou no Avaí e América-MG, a meta é crescer ainda mais com o grupo com muito foco.- Estou trabalhando muito para que esse segundo semestre seja de grandes resultados para mim e para o clube. Tenho me dedicado ao máximo para manter um nível alto de atuação até o fim da temporada - afirmou o jogador.
De acordo com Wesley, a equipe tem tudo para evoluir em 2021 e o atleta acredita na qualidade dos seus companheiros.- Nosso elenco tem tudo para crescer de produção neste ano. Vamos continuar trabalhando para que isso seja possível - completou o volante do Galo.

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