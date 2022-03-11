Wesley Natã projeta terceira temporada pelo Riga, da Letônia: 'Nosso objetivo é o título'

O meia-atacante Wesley Natã está próximo de iniciar sua terceira temporada com a camisa do Riga FC, da Letônia. O primeiro desafio do brasileiro será o Valmiera FK, neste sábado, às 9h (de Brasília), em casa.> GALERIA - Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do L!

Com passagens por Bahia, Juventude, Atlético-GO e Chapecoense, Wesley terminou a última temporada com 24 jogos e um gol marcado. A pré-temporada do time letão foi realizada nos Emirados Árabes e na Turquia. Wesley Natã aprovou os amistosos realizados e analisou a primeira temporada oficial.

- Fizemos uma longa e boa pré-temporada, jogamos amistosos com equipes muito qualificadas e tivemos boas atuações. Espero fazer um bom jogo de estreia, colocando em prática e seguindo o trabalho que vem sendo feito na pré-temporada. Importante estrear com vitória para dar confiança para o restante da temporada - comentou.

O atleta do Riga FC também explicou o que buscou aprimorar para evoluir e seguir tendo boas atuações na Europa.

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- Espero fazer uma temporada com bastante constância, tendo atuações boas em todos os jogos. Busquei aprimorar bastante minha saúde mental e minha parte física, que acredito que são as coisas principais para um desempenho bom e constante - afirmou.

Tricampeão da Letônia em 2018, 2019 e 2020, o Riga busca voltar a vencer o caneco mais desejado do país. Na última temporada, os "Lauvas" terminaram na quarta colocação.

- Acredito que precisamos acreditar no trabalho da comissão técnica e no grupo de jogadores, que é muito qualificado. O campeonato é longo, então devemos buscar pontuar em todos os jogos, para alcançarmos nosso objetivo que é o título - finalizou.