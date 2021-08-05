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Wesley fala sobre chegada ao FC Porto: 'Sonho de qualquer jogador'

Zagueiro estava na Tombense e chegou ao clube português por empréstimo com opção de compra. Ele integrará o time B dos Dragões
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LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 17:29

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:29

Crédito: Divulgação / Porto
Wesley é o novo reforço do FC Porto. Anunciado nesta quinta-feira (05), o zagueiro chegou aos Dragões por empréstimo com opção de compra. Ao site oficial do clube, o brasileiro falou sobre o sonho de vestir uma camisa tão importante do futebol.
+ Veja a tabela do Português- É um sentimento de muita felicidade. É uma camisa que é conhecida no mundo todo. É o sonho de qualquer jogador estar num clube deste tamanho e é um sentimento de realização de um sonho. Vou dar o meu melhor aqui, vou dar tudo o que eu posso, porque eu estou realizando um sonho meu e da minha família - disse.
Desde os sete anos no futebol, Wesley também comentou sobre sua formação no esporte e o sonho de se tornar jogador profissional.
- Comecei aos sete anos, muito incentivado pelos meus pais. Recebi minha primeira oportunidade aos 11 anos, no Internacional, onde fiquei por cinco anos. Aos 16 anos fui buscar novos desafios, mais longe da família e dos amigos, no Figueirense, clube que sou muito grato e que me acolheu da melhor forma possível. Estreei no profissional aos 18 anos e comecei a integrar o elenco - adicionou.
- Cheguei ao Grêmio sub-23 no final de 2020, onde tive uma passagem curta, mas de muito amadurecimento. No início do ano fui para a Tombense, onde comecei a ter uma boa sequência de jogos no profissional. Fizemos um Campeonato Mineiro muito bom, fomos campeões da Recopa Mineira e do Interior, onde consegui me destacar. Aí surgiu a oportunidade de vir para o FC Porto e eu a agarrei. Meu desejo é conseguir me adaptar, fazer uma boa temporada e chegar à equipe profissional. Quero ser muito feliz no clube - concluiu.

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