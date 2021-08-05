Wesley fala sobre chegada ao FC Porto: 'Sonho de qualquer jogador'

Crédito: Divulgação / Porto

Wesley é o novo reforço do FC Porto. Anunciado nesta quinta-feira (05), o zagueiro chegou aos Dragões por empréstimo com opção de compra. Ao site oficial do clube, o brasileiro falou sobre o sonho de vestir uma camisa tão importante do futebol.

+ Veja a tabela do Português- É um sentimento de muita felicidade. É uma camisa que é conhecida no mundo todo. É o sonho de qualquer jogador estar num clube deste tamanho e é um sentimento de realização de um sonho. Vou dar o meu melhor aqui, vou dar tudo o que eu posso, porque eu estou realizando um sonho meu e da minha família - disse.

Desde os sete anos no futebol, Wesley também comentou sobre sua formação no esporte e o sonho de se tornar jogador profissional.

- Comecei aos sete anos, muito incentivado pelos meus pais. Recebi minha primeira oportunidade aos 11 anos, no Internacional, onde fiquei por cinco anos. Aos 16 anos fui buscar novos desafios, mais longe da família e dos amigos, no Figueirense, clube que sou muito grato e que me acolheu da melhor forma possível. Estreei no profissional aos 18 anos e comecei a integrar o elenco - adicionou.