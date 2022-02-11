Wesley espera um bom resultado da Ponte Preta em duelo contra o São Paulo pelo Paulistão

Hoje vestindo a camisa da Ponte Preta, o volante Wesley, que atuou no São Paulo e Palmeiras, espera a equipe alvinegra ligada para conquistar uma boa sequência na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer nestas próximas semanas.- Estamos nos dedicando ao máximo para iniciarmos uma boa sequência e para melhorarmos nossos números neste começo de temporada. O grupo está focado nisso e ciente da sua responsabilidade - afirmou o jogador.