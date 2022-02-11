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Wesley espera um bom resultado da Ponte Preta em duelo contra o São Paulo pelo Paulistão

Meia da Macaca falou sobre a intensidade do elenco neste início de temporada...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 18:32
Hoje vestindo a camisa da Ponte Preta, o volante Wesley, que atuou no São Paulo e Palmeiras, espera a equipe alvinegra ligada para conquistar uma boa sequência na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer nestas próximas semanas.- Estamos nos dedicando ao máximo para iniciarmos uma boa sequência e para melhorarmos nossos números neste começo de temporada. O grupo está focado nisso e ciente da sua responsabilidade - afirmou o jogador.
De acordo com Wesley, o duelo com o São Paulo, neste final de semana, será muito importante para o grupo.- Vamos procurar fazer um jogo seguro para vencermos. Temos que ter intensidade máxima para sairmos com um grande resultado deste confronto, que é muito importante para todos - completou o meio-campista.
Crédito: Divulgação/PontePreta

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