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Wesley espera grande sequência de 2021 no CRB e sabe que pode atingir objetivos no clube

Equipe alagoana vem fazendo boa campanha na Série B deste ano...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:03
Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB e em alta no clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras destacou o ótimo momento que vive no clube alagoano. Feliz com a fase positiva, o jogador, que também atuou no Avaí e América-MG, a meta é crescer ainda mais com o grupo.- Estou feliz pelo momento que tenho vivido com a camisa do clube e espero continuar crescendo na temporada. Vou continuar trabalhando para alcançar meus objetivos e para ajudar o CRB nesta sequência de 2021 - afirmou.
De acordo com Wesley, a equipe tem tudo para evoluir em 2021.- Estamos evoluindo e crescendo. Agora é continuar com os pés no chão e a intensidade nos jogos para chegarmos aos nossos objetivos neste ano.

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