Wesley espera grande sequência de 2021 no CRB e sabe que pode atingir objetivos no clube

Titular do CRB e em alta no clube, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras destacou o ótimo momento que vive no clube alagoano. Feliz com a fase positiva, o jogador, que também atuou no Avaí e América-MG, a meta é crescer ainda mais com o grupo.- Estou feliz pelo momento que tenho vivido com a camisa do clube e espero continuar crescendo na temporada. Vou continuar trabalhando para alcançar meus objetivos e para ajudar o CRB nesta sequência de 2021 - afirmou.