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futebol

Wesley espera boa sequência do CRB na Série B e deseja terminar o ano em alta no Galo

Meio-campista faz parte do elenco que disputa uma vaga no G-4 da segunda divisão...

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 18:10
Crédito: Divulgação / CRB
Hoje vestindo a camisa do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras quer uma boa sequência da equipe alagoana em 2021. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano com vitórias e o acesso para a Série A.- Temos que manter uma intensidade grande para conquistarmos nossos objetivos na reta final de temporada. O grupo tem trabalhado muito para que as coisas saiam como estamos planejando - afirmou o jogador do Galo.
De acordo com Wesley, sua ideia é crescer com o grupo neste ano.- Vou trabalhar muito para crescer de produção com todos nesta sequência de 2021 e para ajudar dentro e fora de campo. Venho me empenhando para isso.

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