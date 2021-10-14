Wesley espera boa sequência do CRB na Série B e deseja terminar o ano em alta no Galo

Hoje vestindo a camisa do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras quer uma boa sequência da equipe alagoana em 2021. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano com vitórias e o acesso para a Série A.- Temos que manter uma intensidade grande para conquistarmos nossos objetivos na reta final de temporada. O grupo tem trabalhado muito para que as coisas saiam como estamos planejando - afirmou o jogador do Galo.