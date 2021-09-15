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Wesley Dias quer o Ferroviário focado em fazer boa campanha e chegar longe no Brasileirão Série C

Volante reconheceu que equipe precisa se empenhar para avançar de fase na competição...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 15:08
Crédito: Divulgação / Ferroviário
Titular do Ferroviário, o volante Wesley Dias pediu intensidade máxima da equipe na sequência da primeira fase da Série C em busca de vaga nas finais da disputa. Para o jogador, a meta de todos é chegar à segunda fase do torneio.- Estamos trabalhando para que a equipe possa estar nas finais da disputa. O grupo está muito motivado para fazer uma boa sequência nestas próximas rodadas para conquistar esse importante objetivo - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o acesso é um sonho de todos no clube.- O primeiro passo é classificar. Teremos decisões pela frente. A partir daí, se conquistarmos esse objetivo, passaremos a pensar ainda mais no acesso.

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