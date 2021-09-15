Wesley Dias quer o Ferroviário focado em fazer boa campanha e chegar longe no Brasileirão Série C

Titular do Ferroviário, o volante Wesley Dias pediu intensidade máxima da equipe na sequência da primeira fase da Série C em busca de vaga nas finais da disputa. Para o jogador, a meta de todos é chegar à segunda fase do torneio.- Estamos trabalhando para que a equipe possa estar nas finais da disputa. O grupo está muito motivado para fazer uma boa sequência nestas próximas rodadas para conquistar esse importante objetivo - disse.