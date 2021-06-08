Wesley Dias quer Ferroviário evoluindo em 2021 e quer seguir com bom ritmo no clube

Capitão do Ferroviário e um dos principais destaques do elenco neste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, quer o crescimento da equipe cearense em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - disse o volante da equipe.
Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial e quer continuar ajudando os companheiros em campo para atingir os objetivos.- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Venho batalhando para continuar neste ritmo forte e para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do Ferroviário - completou o capitão do clube cearense.