Wesley Dias quer Ferroviário evoluindo em 2021 e quer seguir com bom ritmo no clube

Capitão do Ferroviário e um dos principais destaques do elenco neste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, quer o crescimento da equipe cearense em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - disse o volante da equipe.