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Wesley Dias quer Ferroviário evoluindo em 2021 e quer seguir com bom ritmo no clube

Volante é o líder da equipe cearense dentro e fora de campo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:34

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:34

Crédito: Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário e um dos principais destaques do elenco neste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, quer o crescimento da equipe cearense em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - disse o volante da equipe.
Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial e quer continuar ajudando os companheiros em campo para atingir os objetivos.- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Venho batalhando para continuar neste ritmo forte e para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do Ferroviário - completou o capitão do clube cearense.

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