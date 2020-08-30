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futebol

Wesley Dias espera evolução do Ermis FC na temporada

Volante com passagens por Vitória e Paraná está no futebol do Chipre
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Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 14:22
Crédito: Divulgação
Hoje no Ermis FC, do Chipre, o volante brasileiro Wesley Dias, ex-Estoril, Vitória e Paraná, destacou a expectativa para ver a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o jogador, que também atuou no CRB, a meta de todos no elenco é melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas.
- Estamos trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir. Vamos procurar manter um ritmo forte nestas próximas semanas para chegarmos ao nível que queremos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a meta do Ermis é ter ótimo rendimento durante o ano.
- Vamos trabalhar para fazer uma temporada perfeita, de muitas conquistas e vitórias importantes. O grupo formado é muito bom e isso motiva.

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