Wesley Dias espera evolução do Ermis FC na temporada

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Hoje no Ermis FC, do Chipre, o volante brasileiro Wesley Dias, ex-Estoril, Vitória e Paraná, destacou a expectativa para ver a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o jogador, que também atuou no CRB, a meta de todos no elenco é melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas.

- Estamos trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir. Vamos procurar manter um ritmo forte nestas próximas semanas para chegarmos ao nível que queremos - disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta do Ermis é ter ótimo rendimento durante o ano.