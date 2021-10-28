Wesley comenta título do Grêmio do Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Fernando Jacondino

Com uma goleada de 4 a 1, construída ainda no primeiro tempo, o Grêmio derrotou o Ceará na tarde da última quarta-feira (27), em sua Arena, e sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021. Foi o primeiro título do clube na competição.Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Imortal começou a partida com tudo e já no primeiro minuto da partida abriu o placar com Bitello, mas três minutos depois, com Helio, o Vozão chegou ao empate. Depois do gol sofrido, a partida foi toda da equipe Gaúcha, que voltou a frente do marcador aos 12 com Jhonata Varela, ampliou aos 31 com Elias Manoel, artilheiro da competição e, aos 40, o meia Pedro Lucas deu números finais à decisão.

- Entramos no jogo com a mentalidade de sempre, de vencer e buscar o gol a todo momento. Sabíamos que o Ceará tinha um time forte e que precisávamos aproveitar todas as chances e foi isso que fizemos - analisou Wesley.

Presente em 17 dos 18 jogos do Brasileiro, o atacante de apenas 19 anos foi um dos destaques do Tricolor Gaúcho na competição. Sendo titular em 14 partidas e contribuindo com quatro gols e quatro assistências, Wesley falou sobre o que esse título representa para sua carreira.

- Vejo essa conquista como uma coroação não só minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma campanha bem sólida durante toda a competição e vencer a final dessa forma foi fechar com chave de ouro - contou sobre o torneio da equipe.

No Grêmio desde 2012, o extremo falou da sensação de conquistar um título jogando na Arena e em frente a torcida gremista.