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futebol

Wesley comemora primeiro título profissional pelo clube

Jogador está no Tricolor há uma década e teve a oportunidade de soltar o grito de campeão...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:41
Com mais uma vitória diante do Ypiranga, desta vez por 2 a 1, o Grêmio conquistou mais uma vez o Campeonato Gaúcho, foi o quinto título estadual em cinco anos para o Tricolor Gaúcho. Após um começo conturbado de competição, que culminou na demissão do treinador Vagner Mancini, o Imortal se encontrou durante o torneio, emplacando um sonoro 3 a 0 diante do Internacional, no Beira-Rio, no primeiro jogo da semifinal.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
A mescla de jovens com atletas mais experientes é uma das marcas deste elenco. O título gaúcho foi o primeiro como profissional de diversos jogadores, como é o caso do atacante Wesley, que está no Grêmio desde 2011.
'Ser campeão gaúcho pelo Grêmio é um dos grandes sonhos que tinha e poder realiza-lo ainda no início da minha carreira não tem preço. Espero que seja a primeira de muitas conquistas aqui dentro', contou.
Integrante da equipe de transição que foi campeã do Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado, o jovem de apenas 19 anos ainda não sabe se seguirá entre os profissionais ou se reforçará o grupo de transição, porém exaltou a experiência adquirida no estadual.
'Estar entre os profissionais nesse estadual foi muito importante, mas sei que dei o meu melhor nos treinos e nos jogos em que tive a oportunidade', disse.
O Grêmio estreia na Série B já no próximo sábado (9), diante da Ponte Preta, em Campinas.
Crédito: Divulgação/ArquivoPessoal

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