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futebol

Wesley acredita no acesso do CRB rumo a Série A e espera que todos deem o máximo

Meia do clube alagoano afirmou que elenco vai com tudo para reta final da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:40

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:40

Hoje vestindo a camisa do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras espera duas vitórias da equipe nos dois últimos jogos da Série B. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano com vitórias e com o acesso.- Ainda estamos na briga e vamos lutar até o fim para levarmos o CRB para a primeira divisão. Tudo pode acontecer nestas últimas rodadas. Temos que fazer a nossa parte em campo - afirmou o jogador.
De acordo com Wesley, sua temporada tem sido muito boa.- Trabalhei durante toda a temporada para conquistar os objetivos coletivos e, também, os individuais. Estou feliz com o ano que tenho feito e vou continuar lutando para ajudar - completou o meio-campista do Galo.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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