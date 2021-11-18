Wesley acredita no acesso do CRB rumo a Série A e espera que todos deem o máximo

Hoje vestindo a camisa do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras espera duas vitórias da equipe nos dois últimos jogos da Série B. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano com vitórias e com o acesso.- Ainda estamos na briga e vamos lutar até o fim para levarmos o CRB para a primeira divisão. Tudo pode acontecer nestas últimas rodadas. Temos que fazer a nossa parte em campo - afirmou o jogador.