Werner marca dois de pênalti e Chelsea bate o Rennes na Champions

Goleada em Londres. O Chelsea recebeu o Rennes nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões e o time de Lampard venceu os franceses com facilidade. Com dois de Werner e um de Abraham, os Blues bateram a equipe rubro-negra por 3 a 0 no Stamford Bridge.
ELE RESOLVEO Chelsea foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols do atacante Timo Werner. E dois gols foram iguais: em cobrança de pênalti. No primeiro, o alemão foi derrubado por Dalbert e converteu a cobrança. No segundo, Abraham tentou chute de fora da área e bola tocou na mão de Dalbert, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O lance teve auxílio do VAR e Werner confirmou a penalidade.
JOGO EM EQUIPEO Chelsea chegou ao terceiro gol com o atacante Tammy Abraham no início do segundo tempo. Após linda troca de passes, a bola chegou a Reece James na direita, que cruzou na medida para o camisa 9 só escorar para o fundo das redes.
SEQUÊNCIA NA CHAMPIONSNa próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Chelsea e Rennes se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no Roazhon Park, na França. O jogo acontece no dia 24, às 14h55 (de Brasília).
VIRADA NA ESPANHANa Andaluzia, o Sevilla recebeu o Krasnodar, da Rússia, e o time da casa venceu por 3 a 2 de virada. Os visitantes abriram o placar com Suleymanov e ampliaram ainda no primeiro tempo com Berg. Os espanhóis diminuíram com Rakitic e Youssef En-Nesyri, duas vezes, virou para o Sevilla.