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futebol

Werner admite não estar no melhor ano, mas pede tempo: 'Tenho aprendido muito'

Atacante alemão vem sendo questionado pela falta de gols, mas disse que a fase tem melhorado...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 13:19
Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
Mesmo sem viver sua melhor fase, Timo Werner acredita que está aprendendo muito no futebol inglês. O alemão rebateu as críticas e disse que a adaptação à Premier League é longa.
VEJA A TABELA DA PREMEIER LEAGUE- Muitos atacantes chegam à Premier League e precisam de um ano de adaptação. Acho que a minha fase tem melhorado cada vez mais. Talvez este ano não seja o meu ano mais goleador, mas no final da temporada vou refletir. Tenho aprendido muito. Conheço os adversários e a forma como eles jogam - disse à "BBC". Em 35 jogos pelo Chelsea, Werner marcou apenas 10 gols e contribuiu com nove assistências.

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