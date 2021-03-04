Werner admite não estar no melhor ano, mas pede tempo: 'Tenho aprendido muito'

Mesmo sem viver sua melhor fase, Timo Werner acredita que está aprendendo muito no futebol inglês. O alemão rebateu as críticas e disse que a adaptação à Premier League é longa.

VEJA A TABELA DA PREMEIER LEAGUE- Muitos atacantes chegam à Premier League e precisam de um ano de adaptação. Acho que a minha fase tem melhorado cada vez mais. Talvez este ano não seja o meu ano mais goleador, mas no final da temporada vou refletir. Tenho aprendido muito. Conheço os adversários e a forma como eles jogam - disse à "BBC". Em 35 jogos pelo Chelsea, Werner marcou apenas 10 gols e contribuiu com nove assistências.