Werder Bremen x Bayern: onde assistir e as prováveis escalações

O Bayern de Munique busca abrir vantagem para o RB Leipzig na liderança da Bundesliga e encara o Werder Bremen fora de casa neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). O time dirigido por Hansi-Flick passou por uma fase irregular e está com apenas dois pontos de vantagem na ponta do Campeonato Alemão, enquanto o rival deste fim de semana não tem grandes pretensões.Duelo tático
- O Bremen tem uma defesa muito boa, é um time muito compacto e que deixa poucos espaços. Aprendemos isso no primeiro turno (em que o duelo terminou empatado por 1 a 1). É por isso que é importante estarmos presentes, jogar de forma agressiva sem a bola e ter boas soluções com a bola - disse o treinador bávaro.
Além do Bayern de Munique ter este jogo pela Bundesliga, o time também irá jogar na próxima quarta-feira pela Champions League diante da Lazio. No entanto, a classificação às quartas de final já está encaminhada e o elenco está concentrado para seguir vencendo após o triunfo diante do Borussia Dortmund na última rodada.
FICHA TÉCNICA:Werder Bremen x Bayern de Munique
Data e horário: 13/3/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Weserstadion, em Bremen (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WERDER BREMEN (Técnico: Florian Kohfeldt)Pavlenka; Veljkovic, Toprak e Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Mohwald e Schmid, Augustinsson; Rashica e Sargent
Desfalques: Michael Zetterer (machucado)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Coman; Lewandowski
Desfalques: Boateng, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Alexander Nubel e Tanguy Nianzou (machucados)