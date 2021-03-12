Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Werder Bremen x Bayern: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Hansi-Flick vem de duas vitórias seguidas na Bundesliga, mas só tem dois pontos de vantagem na liderança para o RB Leipzig. No primeiro turno, duelo terminou empatado...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:57

LanceNet

Crédito: Hansi-Flick elogiou a defesa do Werder Bremen (LUKAS BARTH / POOL / AFP
O Bayern de Munique busca abrir vantagem para o RB Leipzig na liderança da Bundesliga e encara o Werder Bremen fora de casa neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). O time dirigido por Hansi-Flick passou por uma fase irregular e está com apenas dois pontos de vantagem na ponta do Campeonato Alemão, enquanto o rival deste fim de semana não tem grandes pretensões.Duelo tático
- O Bremen tem uma defesa muito boa, é um time muito compacto e que deixa poucos espaços. Aprendemos isso no primeiro turno (em que o duelo terminou empatado por 1 a 1). É por isso que é importante estarmos presentes, jogar de forma agressiva sem a bola e ter boas soluções com a bola - disse o treinador bávaro.
Foco
Além do Bayern de Munique ter este jogo pela Bundesliga, o time também irá jogar na próxima quarta-feira pela Champions League diante da Lazio. No entanto, a classificação às quartas de final já está encaminhada e o elenco está concentrado para seguir vencendo após o triunfo diante do Borussia Dortmund na última rodada.
FICHA TÉCNICA:Werder Bremen x Bayern de Munique
Data e horário: 13/3/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Weserstadion, em Bremen (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WERDER BREMEN (Técnico: Florian Kohfeldt)Pavlenka; Veljkovic, Toprak e Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Mohwald e Schmid, Augustinsson; Rashica e Sargent
Desfalques: Michael Zetterer (machucado)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Coman; Lewandowski
Desfalques: Boateng, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Alexander Nubel e Tanguy Nianzou (machucados)

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados