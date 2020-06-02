Werder Bremen tenta manter bom momento para vencer Frankfurt

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Em jogo atrasado pelo Campeonato Alemão, o Werder Bremen, que vive uma ótima fase desde o retorno da competição, recebe o Frankfurt nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Ambos os times vivem situação difícil na tabela de classificação, mas os mandantes podem escapar da zona de rebaixamento automática e acabar se aproximando do rival deste meio de semana.

O técnico do Werder, Florian Kohfeldt, ressaltou na última entrevista coletiva após a vitória contra o Schalke 04 a importância de ter conquistado sete dos últimos nove pontos disputados. O comandante espera manter o bom momento por mais tempo durante a competição e acredita que a equipe pode jogar melhor, apesar dos bons resultados.

Já o Frankfurt voltou a vencer na última rodada contra o Wolfsburg, fora de casa, e conseguiu aliviar os resultados ruins. O treinador Adi Hutter comentou sobre a vitória na última rodada, a importância do duelo desta quarta-feira e as dificuldades que deve encontrar.

- Temos que aproveitar o desempenho do fim de semana passado para podermos vencer o Werder. Com uma vitória, poderíamos nos afastar muito deles. Com a vitória em Wolfsburg, conquistamos autoconfiança. O jogo é extremamente importante para as duas equipes. O Werder está defendendo melhor, mais fechado e não é a mesma equipe de semanas atrás.