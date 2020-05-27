Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols na Bundesliga

Crédito: FABIAN BIMMER / AFP

Brigando por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Borussia Mönchengladbach visitou o Werder Bremen, que briga contra o rebaixamento, nesta terça-feira, e as equipes ficaram no 0 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Alemão.

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PRIMEIRO TEMPO DOS VISITANTESO Borussia Mönchengladbach começou a partida tentando sufocar o adversário e teve as melhores chances da etapa inicial. No entanto, o clube da casa conseguiu se segurar e suportou a pressão.

SEGUNDO TEMPO DOS MANDANTESPressionado e precisando da vitória, o Werder Bremen saiu mais para o jogo nos 45 minutos finais e ficou mais perto do gol da vitória. Em duas falhas do goleiro Sommer, do Gladbach, o Bremen teve a oportunidade de marcar o gol da vitória, mas não conseguiu.

SITUAÇÃOCom o empate, a situação do Werder Bremen continuou delicada. O clube podia empatar em número de pontos com o Fortuna Düsseldorf, que é o 16º e hoje disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. O Bremen, no entanto, ainda tem um jogo a menos na compeitção. Para o Borussia, o empate não foi ruim. Com a derrota de 4 a 1 do Bayer Leverkusen, o Mönchengladbach ultrapassou os Leões na tabela por conta da saldo de gols e agora está em quarto.​

SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Werder Bremen visita o Schalke 04. O jogo acontece no sábado, às 10h30 (de Brasília), na Veltins Arena. O Borussia Mönchengladbach recebe o Union Berlin, no domingo. A bola rola às 10h30 (de Brasília) no Borussia Park.

FRANKFURT E FREIBURG EMPATAM EM JOGO ELETRIZANTEFrankfurt e Freiburg empataram em 3 a 3 (Foto: ARNE DEDERT / AFP)Em partida disputada no Waldstadion, o Eintracht Frankfurt recebeu o Freiburg e as equipes empataram em 3 a 3. O Freiburg saiu na frente com Grifo, mas André Silva igualou o marcador ainda no primeiro tempo.