Wenger revela que recusou o Real Madrid em duas oportunidades

Crédito: Adrian Dennis / AFP

O ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger, contou em sua próxima biografia nomeada “Minha vida em vermelho e branco” que recusou dois convites para ser treinador do Real Madrid e seguir no clube inglês. O francês também se declarou ao clube merengue em alguns trechos do livro, mas afirmou que tinha dado sua palavra aos dirigentes dos Gunners.

- É terrível recusar o clube que você era quando criança, o Real Madrid, mas eu tinha uma missão com o Arsenal, um contrato a cumprir e tinha dado minha palavra de honra. Eu amava o Real Madrid desde criança, pensava que era o mais forte, o mais belo e o mais impressionante clube de futebol.