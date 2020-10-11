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Wenger revela frustração por não ter conseguido contratar CR7: 'Já tinha lhe dado uma camisa do Arsenal'

Ex-treinador dos Gunners disse que já tinha tudo acertado com o
jogador e com o Sporting, mas o Manchester United apareceu nas últimas horas...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 16:00
Crédito: Adrian Dennis / AFP
Sem clube desde que deixou o Arsenal após 22 temporadas, Arsène Wenger revelou que quase contratou Cristiano Ronaldo quando o português ainda jogava pelo Sporting. De acordo com o ex-treinador dos Gunners, o Manchester United apareceu nas últimas horas.- Diria que são 50 que eu me arrependo (de não ter contratado). Mas, sem dúvida, é o Cristiano Ronaldo. Já tinha um acordo com o Sporting e com o jogador. Almocei com ele e a mãe, já lhe tinha dado uma camisa do Arsenal, quando apareceu o Manchester United e nos ultrapassou - disse.
Cristiano Ronaldo deixou o Sporting em 2003 e rumou para o Manchester United. Pelos Red Devils, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo e marcou 118 gols em 292 jogos.

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