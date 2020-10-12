Wenger diz que espera ver Henry no comando do Arsenal no futuro

Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal e que trabalhou no clube durante 22 anos, acredita que Mikel Arteta possa ter sucesso sob comando da equipe e voltar a conquistar um título de campeão inglês. Em entrevista ao “The Guardian”, o francês também afirmou que gostaria de ver, no futuro, Thierry Henry trabalhando no time em que despontou na carreira.
- Eu espero que Henry tenha sucesso na carreira como treinador e se ele tiver sucesso poderá voltar ao Arsenal um dia. Mas eu quero que a gente volte a vencer campeonatos antes disso acontecer. Agora temos Arteta no comando e por que não conseguiríamos isso? Um clube é questão de identidade. Identidade é sobre valor e valor é sobre a pessoa que o carrega. É importante que tenha continuidade.
Wenger deixou o Arsenal em 2018 quando Unai Emery assumiu a equipe, mas após diversos fracassos, o espanhol foi demitido e Arteta contratado no final de 2019. Já Henry está no comando do Montreal Impact, da Major League Soccer (MLS).