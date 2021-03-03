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futebol

Wenger compara Mbappé com Pelé: 'Existem semelhanças'

Ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger levanta comparação de jovem estrela francesa com o rei do futebol...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 10:25
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Arsène Wenger, lendário técnico do Arsenal, exaltou a estrela de Kylian Mbappé, jovem estrela do futebol francês. O ex-treinador falou, em entrevista ao Le Parisien, que existem semelhanças entre o jogador do Paris Saint-Germain e Pelé.
Veja a tabela do Francês- Mbappé será um dos melhores do mundo. Sob o telhado do PSG ou do Real Madrid. Se terá várias Bolas de Ouro? É algo que desejo. Ele não deve impor limites - disse Arsène Wenger.
O ex-treinador aproveitou a entrevista ao Le Parisien para fazer uma comparação entre Mbappé e Pelé, exaltando também a capacidade da França de vencer mais uma Copa do Mundo.
- Já disse no passado que existem semelhanças entre Mbappé e Pelé. Pelé jogou quatro mundiais e venceu três. Mbappé tem 22 anos, jogou um e venceu um. A seleção francesa tem tudo para lutar pelo próximo Mundial - disse o ex-treinador.

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