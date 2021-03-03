Wenger compara Mbappé com Pelé: 'Existem semelhanças'

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Arsène Wenger, lendário técnico do Arsenal, exaltou a estrela de Kylian Mbappé, jovem estrela do futebol francês. O ex-treinador falou, em entrevista ao Le Parisien, que existem semelhanças entre o jogador do Paris Saint-Germain e Pelé.

Veja a tabela do Francês- Mbappé será um dos melhores do mundo. Sob o telhado do PSG ou do Real Madrid. Se terá várias Bolas de Ouro? É algo que desejo. Ele não deve impor limites - disse Arsène Wenger.

O ex-treinador aproveitou a entrevista ao Le Parisien para fazer uma comparação entre Mbappé e Pelé, exaltando também a capacidade da França de vencer mais uma Copa do Mundo.